Den finske langrendsløber Remi Lindholm var igennem lidt af et mareridt, da han var ude på 50 kilometerdistancen lørdag.

På grund af en vanvittig kulde og en bidsk blæst blev ruten endda skåret ned til lige knap 30 kilometer, det gjorde dog ingen fysisk forskel på den smerte, Lindholm skulle igennem.

Han sluttede skuffende på en 28.-plads, og det var ikke det, der fyldte hos finnen.

Den 24-årige Lindholm afslørede nemlig efter løbet, at han var udfordret på ruten. Ret udfordret. For den stride kulde og blæst resulterede slet og ret i en frossen kønsdel.

Remi Lindholm led mere end normalt. Foto: JEON HEON-KYUN

»En uudholdelig smerte,« siger han om den frosne legemsdel ifølge Dagbladet.

Han måtte direkte ud i omklædningsrummet og blive behandlet med en varmepude. Efter et kvarters tid var der igen gennemstrømning i systemet, men smerten glemmer han ikke.

Det er faktisk ikke første gang, at Lindholm er ude for sådan en omgang. I november var det testiklerne, der frøs til is ved VM hjemme i Finland. Måske skulle han have taget landsmand Ristomatti Hakola med på råds. Hakola konkurrer med specielt designet undertøj, der holder alt veltempereret under løbet.

Det var den russiske Aleksandr Bolsjunov, der løb med guldet på distancen. Landsmanden Ivan Yakimushkin fik sølv, mens nordmanden Simen Hegstad Krueger tog sig af bronzemedaljen.