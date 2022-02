Der er frostgrader i Beijing få dage inden vinter-OL begynder – også i den danske delegation.

Her har en splid om deltagelsen i den storladne åbningsceremoni i millionbyens mægtige Bird's Nest stjålet dagsordenen.

Mandag fik de danske ishockeykvinder at vide, at de ikke skal deltage i den traditionsrige parade, fordi de dagen efter møder Kina på isen.

Men det har ført til bestyrtelse, store følelser og gråd i truppen, som ishockeyjournalist Jimmy Bøjgaard første gang fortalte om tirsdag på Hockeytinget. Nu er beslutningen ændret.

»Vores holdning og anbefaling er, at man ikke deltager i en ceremoni, hvis man har konkurrence dagen efter. Det overleverede vi for en måned siden, men spillerne fik det først at vide mandag,« forklarer Mikkel Sansone Øhrgaard.

Han er chef de mission for Danmarks Idrætsforbund vinter-OL-delegation og har dermed ansvaret for den rekordstore OL-trup på 62 danske atleter.

For en del af dem bød mandagen altså på trist nyt, da de pludselig måtte indse, at de gik glip af den store oplevelse at være en del af den danske march i åbningsceremonien.

»Når man står hernede og har en forventning om, at man skal noget andet, kan der hurtigt opstå palaver. Man bliver ked af det og ekstremt skuffet. Det har fyldt meget og har skabt ravage, så vi har i samarbejde med ishockeyledelsen ændret beslutningen,« siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Michelle Weis (til venstre) og hendes 22 holdkammerater er alle blevet clearet til OL i Beijing.

Det glæder de danske iskvinder inden den historiske OL-deltagelse:

»Vi er her for at præstere, og vi tror på, at det kan hjælpe os til at præstere endnu bedre, hvis vi får den oplevelse,« siger holdets alderspræsident Simone Jacquet Thrysøe til Ritzaus mand i Beijing.

»Som hold får vi den kæmpe oplevelse sammen, det er noget, vi har drømt om, lige siden vi kvalificerede os. Det kommer til at give os sammenhold ude på isen, det er jeg 100 procent sikker på,« fortsætter hun.

Hos DIF lægger man dog ikke skjul på, at det er mod forbundets generelle anbefalinger, og at de helst så, at ishockeykvinderne blev i OL-byen for at lade op til den vigtige kamp mod værtsnationen:

»Vi er ikke enige – DIF og ishockeyledelsen. Set fra vores perspektiv er det ikke den rigtige beslutning. Vi mener ikke, man kan få den optimale restitution og derfor nå at være fysisk klar. Men deres vurdering er anderledes, og det har vi taget til efterretning,« siger han og fortsætter:

»Vi har holdt et møde med ledelsen og med deres kaptajngruppe. De siger, at det sportslige bliver bedre, hvis de får lov at deltage, så nu lukker vi den og ser fremad, og så er der heller ikke mere drama i det. Der er no hard feelings.«

Danmarks ishockeykvinder møder Kina fredag 05:10. Herefter venter Japan, Tjekkiet og Sverige i OL-turneringens indledende gruppespil.