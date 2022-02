JA, JA, JA!

Danmarks ishockeyherrer er i kvartfinalen ved Vinter-OL i Beijing efter en 3-2-sejr over Letland. Smag lige på den sætning én gang til; en dansk KVARTFINALE. Det er jo helt vanvittigt!

De danske stjerner virkede dog rystede og kom særdeles skidt fra start, hvor især de to første perioder er blandt de absolut dårligste, som holdet har sat sammen i denne turnering. Danskerne afværgede dog nedturen og sendte i stedet Danmark i OL-himlen.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Matchvinderen. Markus Lauridsen. Scorede karrierens vel nok vigtigste mål, da han sendte Danmark på kvartfinalekurs i tredje periode med et fornemt trækskud langt udefra. Danskeren har spillet en stor turnering i det hele taget, og tirsdag morgen satte han endnu en bundsolid kamp sammen i landsholdstrøjen.

Karakter: 4

Den kunne være gået til mange af de danske spillere, for det var virkelig ikke kønt i størstedelen af kampen. Men den lander alligevel hos Sebastian Dahm. Den danske målmand havde ikke ligefrem sin bedste dag i det danske mål. På trods af et par vigtige redninger på nogle vitale tidspunkter, levede han ikke op til sit ellers tårnhøje niveau mellem stængerne. Viste flere gange usikkerhed og gav for mange nemme returbolde til de lettiske spillere. Forhåbentlig var det kun en engangsforestilling.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det så voldsomt ud, da Nicklas Jensen i første periode fik banket hovedet ind i banden, og kun de færreste, der sad og så med foran tv'et, må have tænkt, at han ville komme på benene igen. Men fra anden periodes start stod den 28-årige Jokerit-spiller klar på isen. Det burde næsten ikke kunne lade sig gøre efter det skub, han fik af den lettiske spiller, men danskerens vindermentalitet finder man ikke ret mange steder.

Det var dansk ishockeyhistorie, da pucken blev givet op mod Letland. Faktisk var det allerede historisk, da Danmark trådte ud på isen til den allerførste kamp i Kina i sidste uge. Og onsdag venter så en sensationel OL-kvartfinale mod stormagten fra den Russiske Olympiske Komité (ROC) – som danskerne i øvrigt tabte 0-2 til i gruppespillet. Derfor har de danske stjerner nu muligheden for at tage fusen på alt og alle i en turnering, der allerede er en gigantisk rød-hvid succes!