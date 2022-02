Hun er ét af de allerstørste navne ved vinter-OL i Beijing.

Og derfor er opmærksomheden på det blot 18-årige kinesiske fænomen Eileen Gu da også enorm.

På forhånd var hun udråbt til at blive et af OL's helt store guldhåb, og hun levede da også op til de store forventninger, da hun i overbevisende stil vandt guld i freestyle ski-disciplinen Big Air.

Men efter den store triumf er teenage-sensationen dog blevet mødt af massiv kritik.

Foto: TYRONE SIU Vis mere Foto: TYRONE SIU

For Eileen Gu er født og opvokset i San Francisco med en amerikansk far og en kinesisk mor. Og indtil hun var 15 år, repræsenterede hun USA.

Men i 2019 valgte hun dog at stille op for Kina, og netop den beslutning har nu fået adskillige kritikere til at beskylde den unge guldfugl for kun at fokusere på penge fremfor succes på skiene.

Noget, hovedpersonen dog selv afviser blankt.

»Jeg forsøger ikke at gøre alle glade. Jeg er blot en 18-årig, der lever mit liv,« siger hun ifølge Dagbladet og tilføjer:

»Jeg ved, at jeg har et godt hjerte, og jeg kender årsagerne bag de beslutninger, jeg tager.«

Historien om det kinesiske hjemmebanehåb er de seneste dage gået verden rundt.

For udover at være god til at stå på ski, er hun også model for nogle af verdens største brands – eksempelvis Louis Vuitton og Gucci.