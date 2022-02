En række medlemmer af den danske OL-delegation ser ud til at være havnet i det, der potentielt kan udvikle sig til en ødelæggende coronabombe.

For mandag var flere danskere med et fly fra Oslo Gardermoen-lufthavnen i Norge, der havde kurs mod Beijing, hvor der skal afholdes Vinter OL om få dage.

Men flere af flyets passagerer er nu testet positiv.

Ifølge norske NRK og TV 2 er to personer fra den norske lejr smittet, mens flere svenskere også skulle have afleveret positive coronaprøver.

Det er norsk TV 2, der melder om den danske coronafare.

Og meldingen er ikke ligefrem opløftende med blot tre dage til, at verdens største vinterturnering skydes i gang.

»TV 2 har også fået bekræftet, at to personer i den svenske delegation, som var med på samme fly fra Gardermoen, er testet positiv. Derudover har TV 2 grund til at tro, at der også er smitte i den danske delegation,« lyder det.

Tv-stationen har talt med presseansvarlig i Team Danmark, Jakob Draminsky.

Desværre er det sparsomt, hvad han kunne give af oplysninger.

»Vi afventer testresultaterne og kan derfor ikke bekræfte, at vi har smitte i den dansk delegation,« forklarer han.

Vinter OL starter fredag 4. februar og varer til søndag 20.