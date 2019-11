Engang var langrendsløber Andreas Veerpalu en nationalhelt. Nu er han en svindler.

For han viser sig at være indblandet i skandalen ved vinter-OL i Seefeld, hvor flere sportsudøvere blev taget for at være en del af dopingringen ved navn Operation Aderlass.

En af dem er altså estiske Andreas Veerpalu, som allerede før er røget i dopingfælden. Dengang blev han frikendt, og derfor fortsatte han med at være et nationalt symbol i Estland.

Men nu kan det være slut.

Veerpalu (i midten) har i sin karriere vundet to gange OL-guld og to gange VM-guld i klassisk langrend. Foto: GETPHOTO Vis mere Veerpalu (i midten) har i sin karriere vundet to gange OL-guld og to gange VM-guld i klassisk langrend. Foto: GETPHOTO

En ændring i Det Internationale Skiforbund (FIS) gør nemlig, at det ikke kun er udøvere, men også staben omkring, der kan dømmes for at være en del af dopingsnyd. Det har altså indhentet Veerpalu, som (i hvert fald engang) var en af langrendssportens store skikkelser.

Han har både vundet OL-guld og VM-guld to gange i klassisk langrend.

Præcis hvad han straffes for, er ikke meldt ud. Hvad der dog står klart, er, at der er tale om brud på antidopingregler, og at han er indblandet som leder, fortæller antidopingchef i FIS, Sarah Fussek, ifølge Dagbladet.no.

Forbundet er endnu ikke klar med en udredning.

Det er slet ikke første gang, at esterens dunkle fortid indhenter ham. Allerede i 2011 blev han udelukket tre år for at aflevere en prøve før VM i 2011, der afslørede en brug af væksthormoner.

Men dengang bedyrede han sin uskyld og blev frikendt i 2013, reddet af en procedurefejl. Der var nemlig fejl i brugen af tærskelværdier i testmetoden for væksthormoner hos Det Internationale Skiforbund.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) mente derfor, at FIS' testmetode ikke kunne bruges som bevis. Faktisk endte FIS også med at betale en erstatning på knap 45.000 danske kroner til Veerpalu.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at den 48-årige Veerpalu vandt et opvisningsløb.