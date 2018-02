Danseren Sofie Kruuse, der i fire omgange har deltaget i TV2s Vild med dans, kommer til at savne Claus Elming, som ikke længere skal være vært på programmet.

»Jeg kommer til at savne ham. Han har en fed humør og et glimt i øjet, som jeg kommer til at savne. Han er meget folkelig på skærmen, mens han gør en rolig i studiet. Han er meget professionel,« siger 41-årige Sofie Kruuse.

Hun kalder den 48-årige Claus Elming, der har haft værtstjansen 12 gange, en ‘kulturbærer’, men hun er sikker på, at TV2 har fundet en, ny mandlig vært, der kan udfylde Claus Elmings sko.

Hvad skal han kunne?

»Han skal have varme, humor, en folkelig charme - og skal han kunne ping-ponge. Det program er udover dans i høj grad også et spil mellem mænd og kvinder - både mellem parrene og værterne,« siger Sofie Kruuse.

Hun tilføjer grinende:

»Men han behøver ikke at kunne danse.«

Skal du selv være med næste gang?

»Det ved jeg ikke endnu. Jeg var overbevist om, at jeg havde danset med for sidste gang. Men det er jeg ikke sikker på nu. Så måske - hvis jeg bliver spurgt,« siger Sofie Kruuse.

Den nye Vild med dans-vært bliver afsløret torsdag klokken 11.