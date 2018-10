Google lancerer nye produkter ved en stor præsentation i New York. Det ventes, at de nye Pixel 3-telefoner er blandt disse produkter, som du kan se i LIVE-streamingen foroven.

D. 9. oktober kl. 17, går Google live med deres årlige præsentation af nye produkter.



Rygterne har svirret længe og det lader til at man kan forvente, at der vil komme to nye udgaver af Googles smartphone; Pixel 3 og Pixel 3 XL. De nye smartphones vil, ifølge rygterne, være udstyret med en ny processor, bedre kamera og mulighed for trådløs opladning.

Rygterne siger også at Google vil lancere en station til trådløs opladning og en version af deres intelligente højtaler, med display.

Til sidst er der med al sandsynlighed også nyheder hvad angår Google Chromebook. Det forventes, at der både vil blive lanceret en ny Pixel Slate tablet og en opdateret udgave af Pixelbook 2.