Planter kan på en måde tale!

Eller de kan i hvert fald noget, der kunne minde lidt om at råbe om hjælp.

Det tyder et israelsk studie på, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fra Tel Aviv University placerede mikrofoner ti centimeter fra tobaks- og tomatplanter og optog lyden. De fik sig en overraskelse.

For de fandt ud af, at planterne lavede 'hvin', på frekvenser som mennesker ikke kan høre.

Det skete især, når planterne var stressede på grund af vandmangel, eller hvis deres stilke blev beskåret.

I gennemsnit lavede tørkeramte tomatplanter 35 lyde i timen, mens tobaksplanter lavede 11. De planter, som ikke havde stress, lavede færre end én lyd i timen.

De ultralyde, som planterne udsendte, var på frekvenserne 20 til 100 kilohertz, hvilket betyder, at insekter og nogle pattedyr vil kunne høre det helt op til 5 meter fra planten, mens mennesker ikke kan.

»De her fund kan ændre måden, vi tænker om planteriget, som indtil nu har været betegnet som stille,« skriver forskerne fra Tel Aviv University i deres studie.

Studiet er endnu ikke offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift og er derfor heller ikke blevet peer-reviewed - bedømt af andre uvildige forskere.

Det betyder, at vi endnu ikke ved, om resultaterne fra undersøgelsen er gangbare.

Men hvis resultaterne viser sig at holde vand, kan man forestille sig en fremtid, hvor landmænd lyttede til deres afgrøder for at forbedre høsten.

