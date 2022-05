Hver 10. kvinde rammes hvert år af blærebetændelse. Det svarer til cirka 300.000 tilfælde årligt.

»Blærebetændelse er virkelig en folkesygdom og er også med til at skabe meget af den antibiotikaresistens, vi kæmper med i sundhedsvæsenet.«

»Derfor er det virkelig relevant at undersøge, om vi kan forebygge sygdommen,« siger læge og forsker Kristian Stærk fra OUH i en pressemeddelse.

Kristian Stærk er dette års OUH-finalist i forskningskonkurrencen Et Sundere Syddanmark, hvor han nu vil undersøge, om tranebær kan forebygge blærebetændelse.

Og Kristian Stærk ved en ting eller to om blærebetændelse.

Han har nemlig skrevet sin ph.d. om blærebetændelse, og i sit nye forskningsprojekt vil han nu inddrage patienter og bruge en speciel model til at undersøge den forebyggende effekt af tranebær på betændelsen i blæren.

»Selv om tranebær tidligere er blevet undersøgt og også anvendes i stor stil blandt patienterne, så mangler der fortsat klare retningslinjer for, hvordan tranebær skal bruges for at opnå den ønskede effekt.«

»Hvis vi med vores projekt kan være med til at gøre en forskel og måske ændre retningslinjerne i sidste ende, så ser jeg det som en sejr,« siger Kristian Stærk.

Alle borgere kan stemme og bestemme, hvem der skal vinde økonomisk støtte til et forskningsprojekt.

Vinderen af forskningskonkurrencen modtager hovedpræmien på en million kroner til at gennemføre forskningsprojektet.