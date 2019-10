Du har måske hørt om de kontroversielle tandblegningsprodukter, der med LED-lys og blegegel lover kunderne kridhvide resultater.



Men kan de her tandblegningsmidler til hjemmebrug i det hele taget blege tænder, eller er de bare spild af tid og penge?

Skønhedslaboratoriet, som er en serie på Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek, er dykket ned ned i tandblegningsjunglen for at give dig svaret.





Skønhedslaboratoriet har rådført sig med to eksperter: Ulla Pallesen, overtandlæge, Odontologisk Institut på Københavns Universitet og Sebastian Schlafer, lektor, Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Sektion for Tandsygdomslære på Aarhus Universitet.



Hvis vi starter med at kigge på LED-lyset, så er tanken bag muligvis, at kemiske processer kan speedes op med varme.

Det kræver naturligvis, at blegegelen i behandlingen virker, før det kan lade sig gøre.



Men selv hvis gelen er virksom, anbefaler en af de forskere, vi har talt med, ikke, at man kombinerer tandblegning og LED-lys.

Når man speeder processen op, øger man nemlig også risikoen for bivirkninger.

Desuden mener forskerne ikke, at LED-lyset i produkterne overhovedet bliver varmt nok til at kunne booste blegeprocessen.

Varmen fra LED-lyset kan til gengæld udtørre dine tænder, hvilket kan få dem til at fremstå hvidere – men denne effekt varer maksimalt nogle timer.



LED-lyset har altså umiddelbart ikke den store effekt i sig selv, men hvad så med blegegelen?

Det er lidt forskelligt fra produkt til produkt, hvad gelen indeholder, men flere af produkterne indeholder stoffet natriumklorit, som er kendt for at kunne blege tøj og papir.

Ifølge forskerne er natriumklorit dog ikke lige så effektivt som det stof, tandlægerne bruger, nemlig brintoverilte.

Brintoverilte er et stof, som kun tandlægerne har tilladelse til at bruge i høje koncentrationer.

Både brintoverilte og natriumklorit i tandblegning kan give bivirkniger. Begge stoffer kan nemlig skade tændernes emalje, som er et beskyttende lag, der blandt andet holder misfarvninger på afstand.

Forskerne forklarer ligeledes, at en af de største ulemper ved hjemmeblegningen er, at alle får udleveret den samme type standardskinne, selvom vi alle har forskellige tænder og tandstillinger.

Det betyder, at der er risiko for, at blegegelen løber ud i munden, hvor du enten kan komme til at synke det, eller det kan lægge sig på tandkødet, hvor det faktisk kan ætse tandkødet.

