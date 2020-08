Hvad kan man egentlig stille op med en solskoldning, og hvordan forbereder man bedst huden mod mødet med Solens varme stråler?

Når skaden er sket, er der ingen vej tilbage, men aftersun kan virke lindrende på din forbrændte hud, skriver Videnskab.dk.



Det er en udgave af Skønhedslaboratoriet, som er en serie på Videnskab.dk's YouTube-kanal Tjek, der har set nærmere på brugen af aftersun.

En solskoldning er en betændelsestilstand. Når du bliver forbrændt af Solens stråler, udløses betændelsestilstanden, og den kan give rød og hævet hud, som svier og klør.

Det sker, fordi kroppen registrerer, at der er sket en skade, som vores immunsystem straks forsøger at rette op på. Det vender vi tilbage til.

Den synlige solskoldning er et bevis på, at huden har været udsat for for meget sol.

I de slemme tilfælde kan forbrændingen endda resultere i blærer på huden.

Ingen vej tilbage

Når først du er blevet forbrændt, er der ikke rigtigt noget at gøre for at rette op på skaden, for en solskoldning kan give skader helt inde i cellernes DNA.

Det øger på sigt risikoen for at udvikle hudkræft.

Betændelsestilstanden kan du heller ikke komme til livs med hverken aftersun eller andre remedier.

Til gengæld kan aftersun og andre tynde, vandbaserede cremer lindre generne, som en solskoldning medfører. Cremerne kan nemlig virke kølende på den forbrændte hud.

Selve rødmen formindskes ikke af aftersun, så det er altså kun for at mindske svie og kløe, at det kan være en idé at ty til cremerne på badeværelseshylden.

Og den effekt kan du faktisk også opnå med et køligt, vådt håndklæde.

Når du er blevet solskoldet, er det vigtigste faktisk, at du sørger for ikke at udsætte den forbrændte hud for mere sollys - især hvis huden er begyndt at skalle, for så er den meget følsom overfor UV-stråling.

Kroppen kan reparere sig selv

Heldigvis gør det sig gældende for selv slemme forbrændinger, at de går væk af sig selv med tiden.

Så hvis du er blevet solskoldet, må du holde ud, lindre smerten og væbne dig med tålmodighed, mens du forsøger at beskytte din hud bedre mod Solen.

Samtidig er din krop ret god til at reparere sig selv igen efter en forbrænding.

Kroppen opdager hurtigt de skader, som er sket i dine cellers DNA, og så vil dens reperationssystem gå i gang med at udbedre skaderne.

