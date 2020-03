Et velbevaret kranie af en ekstremt lille dinosaur er blevet opdaget, indkapslet i 99 millioner år gammelt rav.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Kraniet tilhører den fuglelignende dinosaurart Oculudentavis khaungraae og blev fundet i en mine i det nordlige Myanmar.

Det nye fund er blevet offentliggjort i tidskriftet Nature, hvori forskerne, som undersøgte ravklumpen, fortæller, at den er mindre end en fingerspids, og at dinosauren indeni kun måler 14,25 millimeter fra næb til bagenden af kraniet.

Ifølge The New York Times betyder det, at Oculudentavis repræsenterer den mindste dinosaur og fugl, der nogensinde er blevet opdaget.

Oculudentavis er mindre end den mindste fugl, vi kender til i dag, som er bi-kolibrien.

Kraniet på bi-kolibrien, som stadig kan findes på Cuba, måler cirka 8,8 millimeter, uden at næbbets længde tælles med, hvor samme mål på den nyopdagede Oculudentavis er på cirka 7,1 milimeter, skriver The New York Times.

Forskerne fandt også, at Oculudentavis har flere tænder i munden end nogen anden kendt fuglelignende dinosaur, hvilket antyder, at fuglen var et rovdyr.

Denne iagttagelse skaber dog stor forvirring omkring dinosaurernes og fuglenes evolutionære historie, skriver The New York Times.

Palæontologer har i lang tid antaget, at da fugle udviklede sig væk fra andre dinosaurer, var tænderne et karaktertræk, der var ved at forsvinde helt.

»Men dette eksemplar viser stærkt, at evolution virkelig går i forskellige retninger,« siger professor Jingmai O’Connor fra det kinesiske videnskabsakademi i Beijing, som var en af forskerne, der nærstuderede ravklumpen.

