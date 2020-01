Et stort teleskop på Hawaii har taget sine første billeder af vores nærmeste stjerne, Solen.

Det nye teleskop ved navn Daniel K. Inouye Solar Telescope har været i stand til at tage de hidtil mest detaljerede billeder af Solens boblende varme overflade.



Det skriver Videnskab.dk, der viser en video af solens overflade.

»De første billeder fra teleskopet viser, hvordan Solen står og koger. Det er ligesom en gryde med havregrød, hvor det koger og bobler. Her er det bare varm plasma, som bobler ud fra Solens indre,« fortæller Christoffer Karoff, som er lektor ved Aarhus Universitet og blandt andet forsker i Solen.

Han forklarer, at boblerne opstår, fordi de varmeste dele fra Solens indre bliver transporteret ud til Solens overflade med en bevægelse, som kaldes konvektion.

»Konvektionen betyder, at det allervarmeste materiale fra Solens indre transporteres ud til den lidt køligere overflade. På den måde bliver overfladen varmere, og det ser vi som lyse pletter på Solens overflade,« forklarer Christoffer Karoff.

Overhaler svensk teleskop

Det nye teleskop er placeret på toppen af bjerget Haleakala på øen Maui i Hawaii, og det har taget billeder af Solen ved hjælp af et spejl med en diameter på fire meter.

Det er det hidtil største spejl, som har til formål at studere Solen, fortæller Christoffer Karoff.

»Grunden til, at man gerne vil have så store teleskoper som muligt, er, at det betyder, at vi kan se endnu flere detaljer på Solens overflade. Jo flere detaljer du vil have, des større skal arealet af spejlet være,« forklarer Christoffer Karoff.

Han påpeger, at hidtil har det bedste teleskop til at tage billeder af Solen været et svensk teleskop, som er placeret på øen La Palma ved Kanarieøerne.

»Men det svenske teleskop bliver overhalet mange længder af det nye teleskop,« slutter Christoffer Karoff.

