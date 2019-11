For første gang nogensinde er det lykkedes forskere at måle en blåhvals puls, og den er vanvittig lav.



Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Og resultaterne, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, er ret vilde.

Når blåhvalen dykker ned i havets dyb for at lede efter føde, kan dens puls komme helt ned på to hjerteslag i minuttet.

Men når hvalen til gengæld vender tilbage til havoverfladen efter et dyk, så kan pulsen nå op på hele 37 slag i minuttet.

Til sammenligning har mennesker typisk en hvilepuls, der ligger imellem 60 og 100 slag i minuttet og en makspuls på op mod 200 slag i minuttet.

Og det mindste pattedyr, spidsmusen, kan have en puls på op mod 1.000 slag i minuttet.

Som tommelfingerregel siger man, at jo større man er, jo lavere er pulsen, da det kræver mere energi at pumpe blod rundt i en stor krop.

Derfor giver det god mening, at blåhvalen, der med sine op til 30 meter og 200 tons er verdens største dyr, har en utroligt lav puls.

Forskerne bag studiet målte blåhvalens puls ved i en gummibåd at sejle op ved siden af en hval og placere elektroder med sugekopper nær hvalens bryst, så de kunne tage et elektrokardiogram (EKG), som måler hjertets funktion.

Elektroderne fik lov til at sidde og måle den fuldvoksne blåhvals puls gennem ni timer.

Og forskerne bag studiet er begejstrede for resultaterne.

»De nye mål kan hjælpe os med at forstå, hvordan dyr i de mest ekstreme størrelseskategorier fungerer,« forklarer Jeremy Goldbogen, der er marinbiolog på Stanford University og hovedforfatter på det nye studie.