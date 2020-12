Den står på flæskesteg, medister, and og kartofler i alle farver. For ikke at tale om risalamande, juleslik og søde kager i enorme mængder.

Julen er ikke kun hjerterne og gavernes fest – det er også madens fest. Det ender for manges vedkommende derfor også med lidt højere tal på badevægten.

Det kan et stort, europæisk studie med navnet NoHoW nu også bekræfte, skriver Videnskab.dk.

Her har man fulgt over 1.600 menneskers vægttab over 18 måneder fordelt på Danmark, Storbritannien og Portugal.

»Deltagerne holdt et stabilt vægttab lige indtil december og januar, hvor de så tog på i vægt. Det tyder på, at vi giver mere los over julen, hvor man spiser anderledes, og den fysiske aktivitet muligvis daler en anelse,« siger Berit Lilienthal Heitmann, der er professor ved Københavns Universitet og leder af det store NoHow-studie, til Videnskab.dk.

Forsøgspersonerne i studiet var i gang med et vægttab og havde i gennemsnit tabt 11 kilo i perioden.

Henover december og ind i starten af januar gik vægten dog tilbage og blev øget med halvandet kilo i gennemsnit.

Efterfølgende tabte forsøgspersonerne et kilo af vægten igen, men det sidste halve kilo blev siddende.

For år efter år hober de ekstra halve kiloer sig op og bliver sværere og sværere at komme af med igen.

De 1.600 deltagere, som har været del i det store EU-projekt, har målt deres aktivitet og vægt på ugentlig basis med forskellige remedier.

Vægttabet blev holdt ved lige i løbet af hverdagene med stigninger i weekenden og især i julen.