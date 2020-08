Brygges den bedste kop te med varmt vand fra mikrobølgeovnen eller en kedel?

I over en måned har britiske og amerikanske te-drikkere været i ’krig’ over, hvilken teknik der er den korrekte.

Konflikten blussede op, efter en amerikansk kvindes TikTok-guide til at lave varm te i mikrobølgeovnen gik viralt.

Men nu har kinesiske forskere meldt sig i debatten med et studie, skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

De bekræfter briterne i, at vand, der opvarmes i mikrobølgeovnen, ikke kan måle sig med vand kogt i en kedel.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Advances from the American Institute of Physics.

Ifølge CNN viser forskernes undersøgelse, at mikrobølgeovne opvarmer væsker ujævnt.

Det gør, at væsken øverst i beholderen er meget varmere end væsken i bunden.

Men når væsken opvarmes i en kedel på en kogeplade eller i en elkedel, bevæger varmen sig nedefra og op til toppen.

Det betyder, at en køligere sektion af væsken således kan komme i kontakt med varmekilden i bunden af kedlen.

Denne form for varmetransport kaldes konvektion og resulterer i en mere ensartet temperatur i kedlen. Det sker ikke i en mikrobølgeovn, hvor varmekilden kommer fra alle sider.

Men forskerne fra University of Electronic Science & Technology i Kina har måske en løsning til dem, som bruger mikrobølgeovnen til at brygge te, skriver CNN.

De har designet en sølvbelægning, som skal sidde langs kanten på koppen eller beholderen, når den kommes i mikroovnen.

Sølvet mindsker det elektriske felt øverst og skaber ifølge forskerne en mere ensartet temperatur i beholderen.

Ifølge CNN udtaler forskerne, at det er ganske sikkert.

Selvom de kinesiske forskeres undersøgelse viser, at det er bedre og mere simpelt at koge vandet i kedlen, har anden forskning vist, at mikrobølgeovne kan trække mere koffein ud af teen.

Så bliver det te fra kedlen eller den kontroversielle mikrobølgeovn, du drikker næste gang?

Andre artikler på Videnskab.dk: