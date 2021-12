Vi ved vist allesammen godt, hvad de små, blå Viagra-piller hjælper mod.

Eller gør vi? Helt ny viden tyder på, at potensmidlet kan forhindre en frygtelig – og ret almindelig – sygdom.

Et nyt studie, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Ageing, viser, at det sildenafil – som er det aktive stof i Viagra – måske kan forhindre den dødelige hjernesygdom Alzheimers. Det skriver Politiken.

Forskerne bag studiet er nået frem til det opsigtsvækkende resultat ved at undersøge syv millioner amerikaneres sundhedsforsikringssager.

Det viste sig, at personer med recept på sildenafil havde 69 procents mindre risiko for at udvikle Alzheimers. Laboratorieforsøg bekræftede, at sildenafil kan forhindre Alzheimers.

Resultaterne vækker jubel også her i Danmark.

»Som patientforening siger vi: 'Go for it'. Vi mangler i den grad medicin på området, og hvis vi kan nedsætte risikoen for Alzheimers ved at udvikle medicin på baggrund af Viagra, så er det en smutvej, der er hurtigere end at udvikle helt ny medicin,« siger direktør i Alzheimersforeningen, Nis Peter Nissen, til Politiken.

Selvom Viagra kun gives til mænd, er der intet i vejen for, at også kvinder kan behandles med sildenafil. Oprindeligt blev midlet udviklet til behandling af forhøjet blodtryk.

Den nye forskning kan måske føre til et længe ventet gennembrud i behandlingen af Alzheimers.

Det er 20 år siden, der sidst kom ny medicin på markedet, som kan dæmpe symptomerne på den frygtelige sygdomn, som resulterer i svigtende hjernefunktion og demens.

Langsomt – men sikkert – mister personer ramt af Alzheimers korttidshukommelsen, den logiske sans og evnen til at fungere i hverdagen, skriver Netdoktor.

Der er i øjeblikket ingen kur mod Alzheimers.

Omkring 50.000 danskere lever i dag med sygdommen, som er den hyppigste årsag til, at danskere rammes af demens.