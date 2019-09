860 volt.

Så meget strøm kan den elektriske ål, der går under navnet Electrophorus voltai (eller bare E. voltai) sende gennem kroppen på dig. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det er med andre ord tre-fire gange mere end de 230 volt, du finder i en normal dansk stikkontakt.

Den nye elektriske ål er blevet opdaget af et forskerhold af amerikanske og brasilianske biologer, og det er det dyr, der giver det kraftigste stød i verden.

Opdagelsen er ikke kun vild, fordi ålen slår en verdensrekord.

Siden den berømte svenske videnskabsmand Carl von Linné første gang beskrev den elektriske ål videnskabeligt for 250 år siden, har forskerne kun kendt til en enkelt art af elektriske ål.

Men biologerne bag den nye opdagelse har faktisk fundet hele tre nye arter af elektriske ål.

Nye genetiske analyser viser, at den elektriske ål i virkeligheden består af tre arter. Her ser du den nyopdagede Electrophorus varii, der foretrækker at gemme sig i mudret flodvand. Foto: D. Bastos

De nye arter har fået de videnskabelige navne Electrophorus voltai, Electrophorus electricus og Electrophorus varii.

'Opdagelsen giver anledning til at tro, at der er en enorm biodiversitet i områder som Amazonas, der endnu ikke er blevet opdaget,' skriver hovedforfatteren bag studiet, ph.d. David de Santana til Gizmodo i en mail ifølge Videnskab.dk.

David de Santana forsker ved National Museum of Natural History i Washington, og sammen med sine kolleger har han undersøgt 107 elektriske ål fra floder i den nordlige del af Amazonas.

De tre nye elektriske ål er svære at skelne fra hinanden i størrelse og form. Det er kun gennem en lidt forskellig hovedform, at forskerne har kunnet skelne dem fra hinanden.

Til gengæld viser DNA-analyser, at de tre ål genetisk set er meget forskellige. Faktisk er deres DNA mere forskellig end menneskers og chimpansers, selvom de elektriske ål i vores øjne nok ser mere ens ud.

