Hvor mange fugle er der i hele verden?

Og hvilke fuglearter er de talrigeste?

De store spørgsmål har et hold forskere fra University of New South Wales i Sydney i Australien sat sig for at besvare.

Ifølge de australske forskeres skøn tæller den globale fuglepopulation omkring 50 milliarder fugle. Der vil altså i gennemsnit være cirka seks fugle pr. menneske på jordkloden, skriver tyske Der Spiegel.

Eksperterne fra Sydney har regnet sig frem til, at kun fire fuglearter i verden kan mønstre en population på over én milliard eksemplarer.

Og heraf flyver gråspurven med titlen som verdens mest talrige art. Samlet anslås der at være 1,6 milliarder eksemplarer af den vidt udbredte art, som overalt i verden har lært sig at leve i nærheden af mennesker.

Tidligere undersøgelser i Danmark har for nylig opgjort, at den danske ynglebestand af gråspurve tæller omkring en halv million fugle. Flest i hovedstadsområdet – færrest i jyske landdistrikter.

»Bestanden af gråspurve i Danmark er faktisk blevet halveret siden midten af 1970erne. Og den seneste måling tyder på, at tendensen fortsætter,« siger biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening til B.T.

Forskning har vist, at hannens sorte hageplet for gråspurve er et statussymbol af stor betydning. Jo større hageplet, jo mere kampstyrke, succes hos hunnerne og bedre immunforsvar. Foto: ARUN SANKAR Vis mere Forskning har vist, at hannens sorte hageplet for gråspurve er et statussymbol af stor betydning. Jo større hageplet, jo mere kampstyrke, succes hos hunnerne og bedre immunforsvar. Foto: ARUN SANKAR

»Det skyldes formentlig i høj grad, at vi siden energikrisen er blevet stadig bedre til at isolere vores huse, så gråspurvene har fået sværere og sværere ved at finde hulrum oppe under vores tage.«

»For faktisk er det oprindeligt en tropisk fugl, der særligt i vinteråret gerne vil lune sig ved vores varme. Så talemåden om at fyre for gråspurvene er ikke helt grebet ud af luften,« tilføjer biologen.

I dansk sammenhæng er solsorten, bogfinken og sanglærken de mest talrige arter, mens gråspurven først kommer på en sjetteplads herhjemme.

På den australske opgørelse over de globale fuglebestande er de tre øvrige fuglearter efter gråspurven også på de danske fuglekiggeres artslister.

Både forår og efterår kan tusindvis af stære ses i fantastiske formationer, som gør det svært for en angribende rovfugl at fokusere på den enkelte stær. Her en fugleformation fra Israel. Foto: MENAHEM KAHANA Vis mere Både forår og efterår kan tusindvis af stære ses i fantastiske formationer, som gør det svært for en angribende rovfugl at fokusere på den enkelte stær. Her en fugleformation fra Israel. Foto: MENAHEM KAHANA

Det drejer sig om stær (1,3 milliarder) og landsvale (1,1 milliarder), men den fjerde er den nordamerikanske fætter til sølvmågen – ringnæbet måge (1,2 milliarder).

Trods sin store verdensbestand er den kun truffet to gange i Danmark – i 1999 i Margrethekog ved den dansk-tyske grænse og i 2006 ved Nærum Gadekær.

Dengang sammenlignede en ornitolog i B.T. det sjældne syn i gadekæret med at møde den på det tidspunkt stærkt eftersøgte terrorleder Osama bin Laden ved havnegrillen i Nivå.

»Mennesker har gjort en stor indsats på at tælle medlemmerne af vores egen art – alle 7,8 milliarder af os. Dette er det første omfattende forsøg på at tælle en række andre arter,« siger økolog og lektor Will Cornwell, der har været med til at udarbejde undersøgelsen.

Tusindvis af stære i formation i Mellemøsten. Foto: Abir Sultan Vis mere Tusindvis af stære i formation i Mellemøsten. Foto: Abir Sultan

De australske forskere har regnet sig frem til de forskellige fuglearters bestandsstørrelser ved blandt andet at analysere omkring en milliard indtastninger af fugleobservationer, som sker til forskellige elektroniske platforme fra fuglekiggere over hele verden.

Ved samtidig at tage højde for, hvor hyppigt forskellige arter typisk bliver registreret og indtastet i forskellige områder, har forskerne opstillet en række beregningsmodeller, som har været grundlaget for undersøgelsen.

Resultatet blev offentliggjort tidligere på måneden i tidsskriftet Proceedings of the US National Academy of Sciences.

Ifølge forskerne vil en kvalificeret vurdering af en arts bestandsstørrelse kunne være et afgørende første skridt til at bevare fuglearten. For hvis en bestand skrumper ind, kan det være et alarmsignal for sundheden i det økosystem, hvor fuglearten forekommer.

Stæren er en udpræget social fugl med en verdensbestand på over én milliard eksemplarer. Her i formation over den israelske by Rahat i Negev-ørkenen. Foto: MENAHEM KAHANA Vis mere Stæren er en udpræget social fugl med en verdensbestand på over én milliard eksemplarer. Her i formation over den israelske by Rahat i Negev-ørkenen. Foto: MENAHEM KAHANA

»Ved at opgøre rigtigt, hvad der er derude, vil vi kunne blive klar over, hvilke arter der kan være sårbare og hvordan disse mønstre kan ændre sig over tid,« lyder det fra folkene bag den australske undersøgelse.

I alt menes der at være omkring 9.700 forskellige fuglearter tilbage på verdensplan.