Der er ikke noget bedre end bagte rodfrugter. Løg, gulerødder, pastinak og måske lidt rødbede vendt i olivenolie og så ind i ovnen en times tid. Det er et sikkert hit.

Og det har det åbenbart altid været.

For forskere har fundet forkullede fragmenter i 170.000 år gammel aske, i en hule i Sydafrika.

Fragmenterne viser sig at være verdens ældste bagte rodfrugter, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Fundene giver indikationer på den rigtige ’palæo-kost,’ som har inkluderet en masse bagte grøntsager, der var rige på kulhydrater og en pendant til moderne kartofler.

»Jeg tror, at folk havde en balanceret diæt med en kombination af kulhydrater og proteiner,« siger hovedforsker og professor emeritus i arkæologi Lyn Wadley fra University of Witwatersrand i Sydafrika.

I 2016 fandt hendes forskerhold masser af kulstykker i et lag aske i den kendte grotte Border Cave nær grænsen mellem Sydafrika og Swaziland, hvor der tidligere er gjort spændende fund.

Ved at studere de forkullede rester og sammenligne med hundredvis af moderne planter under et mikroskop kunne forskerne identificere, at kulstykkerne var rødder fra plantefamilien Hypoxis. ’

En af arterne af Hypoxis kaldes faktisk normalt for 'den afrikanske kartoffel' (Hypoxis hemerocallidea), men den er bitter og bruges mest i medicin fremfor mad.

Derfor tror forskerne, at menneskene i Border Cave spiste rødder med hvidt kød, som for eksempel Hypoxis Augstifoli, der er mere smagfuld.

Eftersom der er blevet fundet så mange forkullede rødder, betyder det måske, at bagte rodfrugter var en almindelig del af diæten, i modsætning til den populære opfattelse, at de tidligste mennesker spiste meget kød.

