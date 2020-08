At blotte sin bagdel virker måske ikke som det oplagte selvforsvar, når man er under angreb. Alligevel er det faktisk det trick, som den brasilianske fugleedderkop Acanthoscurria geniculata benytter, når den føler sig truet. Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Der er dog en mening med galskaben, viser forskere. Fugleedderkoppen har nemlig nogle særligt irriterende numsehår, som den altså foretrækker at slynge på fjender, fremfor at bide dem.

Fænomenet er i sig selv ikke ny viden, men nu er det muligt at få et indblik i denne voyeuristiske selvforsvarsteknik med nogle billeder, som entomolog (insektforsker) Gwen Pearson fra Purdue University i USA deler på Twitter.

They do NOT enjoy being transported. We know that because here is a bald tarantula butt. This species has very itchy butt hair, and kicking it at attackers is their primary defense, not biting pic.twitter.com/yx4fE105tD — Gwen Pearson (@bug_gwen) August 6, 2020

»Det er SUPER kløende – værre end fiberglas« fortæller Gwen Pearson til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

»Hårene er en lille irritation for mennesker, men meget alvorlige for små mus og andre rovdyr, som forsøger at spise fugleedderkoppen.«

Edderkoppen som ses i tweetet er døbt Lil’ Kim, delvis efter den amerikanske sangerinde, og blev sammen med en masse andre opsnappet af de amerikanske myndigheder, efter de var blevet smuglet ind i landet.

Og det er altså stressen fra dette smugleri, som har fået edderkopperne til at smide numsehårene.

Heldigvis for Lil’ Kim vokser hårene tilbage med tiden. Det vil bare tage et par måneder.

Edderkoppers hår er nemlig ikke som vores, men fungerer som en slags exoskelet (et ydre skelet). Hvert hår er således en tynd forlængelse af edderkoppens hårde, ydre skal.

»Den eneste måde fugleedderkopper kan erstatte deres ’hår’, er ved at gro et helt nyt exoskelet,« fortæller Gwen Pearson til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Fremover vil Lil’ Kim og artsfællerne være del af et avlsprogram fra Purdue University, som skal lempe belastningen på den naturlige bestand af Acanthoscurria geniculata.

