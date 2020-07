Med sommeren - varm eller ej - kommer flåtsæsonen, og bevæger man sig i naturen, skal man være opmærksom på de små sorte prikker, der indikerer, at en flåt har bidt sig fast.

De fleste danskere har vænnet sig til de potentielt farlige mider, men nu har en ny flåt fundet vej til Norden. Den er både påvist i Sverige og Norge.

Og så er den er stor og meget hurtigere, end den almindelige skovflåt, vi kender.

Hyalomma marginatum hedder den, men den går også under navnet jagtflåt eller kæmpeflåt. Den kan blive to-tre mm. stor, altså mere end dobbelt så stor som en almindelig skovflåt - og så er den usædvanligt aggressiv.

»Denne type flåt er i stand til at jage sit bytte i mere end 10 minutter,« fortæller Snorre Stuen, som er professor ved veterinærhøjskolen i Sandnes i Norge.

Overfor NRK forklarer han, at han kender til et tilfælde, hvor en mand blev jagtet af flåten i 15 minutter på en distance over 500 meter.

»Den er mere aggressiv og hele tiden på jagt efter blod,« forklarer han videre.

Har du set flåten herhjemme i Danmark? Eller har du prøvet at blive bidt af en flåt? Så skriv gerne til os og del din historie på 1929@bt.dk.

Kæmpeflåten er ikke kun, ja, kæmpestor for en flåt at være. Den er i nemlig stand til at sprede den dødelige sygdom Krim-Congo hæmorragisk febervirus blandt mennesker.

Hyalomma marginatum er den eneste, der kan bære virussen, som har en høj dødelighed, og hvis symptomer tæller feber, diarée og blødning i huden, siger Snorre Stuen til NRK.

Flåten kommer til Norden ved at bide sig fast på fugle, som fragter dem fra Afrika eller Asien til Norden, når de flyver hertil for at yngle.

I takt med klimaændringerne, der giver os mildere vejr, kan flere sydlige arter af flåter sprede sig nordpå i Europa.