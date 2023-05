Røgen hænger som en tyk tåge over engarealet.

Lørdag aften er brandvæsenet fortsat i gang med at slukke en naturbrand i Ganløse Egede i Nordsjælland.

Omkring 2.200 kvadratmeter terræn er brændt, oplyser Nordsjællands Politi.

Anmeldelse indløb lørdag aften klokken 18.51, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely.

»Ham, der anmeldte det, havde haft gang i et bål. Det har så antændt noget, og så spredte ilden sig hurtigere, end han kunne nå at slukke den. Det var fint, at han anmeldte det i stedet for bare at stikke af,« siger vagtchefen.

Han tilføjer:

»Der er ikke længere fare for, at branden breder sig. Men vi skal være helt sikre på, at den ikke blusser op igen. Derfor er vi stadig i gang med slukningen derude.«

Anmelderen er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Store dele af den danske natur er knastør, da solen har banket ned de seneste dag, og der stort set ikke er faldet noget nedbør i maj.