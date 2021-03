En abe, tre killinger, en lille gris og muslingeskaller.

Det er ikke starten på en vittighed, men derimod indholdet af en af mange kister, som arkæologer er stødt på i Egypten.

Resterne stammer fra den hidtil ældste kendte dyrekirkegård, der er næsten 2.000 år gammel.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

De gamle egyptere er kendte for at have mumificeret dyr til ære for deres guder, men denne dyrekirkegård er anderledes, fortæller studiets hovedforfatter, Marta Osypińska, der er zoo-arkæolog (ekspert i dyreknogler) ved Polish Academy of Sciences i Warszawa.

Normalt er dyr ved de oldgamle kirkegårde blevet dræbt af mennesker ved for eksempel at få brækket nakken, men i dette tilfælde viser ingen af dyrene tegn på at være blevet ofret af mennesker.

På billedet ses knogleresterne fra henholdsvis en hund, en kat og en abe. Foto: Marta Osypinska, Michal Skibniewski og Piotr Osypinski Vis mere På billedet ses knogleresterne fra henholdsvis en hund, en kat og en abe. Foto: Marta Osypinska, Michal Skibniewski og Piotr Osypinski

»Vi har fundet gamle, syge og deforme dyr, der er blevet fodret og holdt øje med af mennesker. Næsten alle dyrene er begravet forsigtigt ned og pakket ind i tæpper og dækket af genstande,« siger Marta Osypińska til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge arkæologerne har dyrene formentlig været kæledyr for folkene i den oldgamle by.

Dyrekirkegården er fundet i udkanten af Berenice, der ligger på østkysten i det sydlige Egypten, som i oldtiden var havneby og vejen til Det Røde Hav.

I 2011 fandt arkæologer et væld af genstande fra oldtidens Egypten i området, og forskerne er især stødt på hundredvis af knoglerester fra dyr.

I alt har de fundet knogler fra 536 katte, 32 hunde, 15 aber, en ræv og en falk. Ingen af dyrene var mumificerede, men flere var placeret i små kister.

Studiet er publiceret i tidsskriftet World Archeology.

Andre artikler på Videnskab.dk