Parasitiske orme kan behandles med medicin, men det må ikke være rart at være vært for sådan en kuld.



Ultralydsbilleder af maven er for mange forbundet med lykkelige oplevelser, navnlig graviditet og det at blive forældre.

Men for en 20-årig mand fra New Delhi i Indien har oplevelsen nok været mere gruopvækkende.

Det lægerne så på hans ultralydsbilleder, viste de et virvar af vridende orme, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Manden var taget på sygehuset efter et døgn med smerter i maven, diarré og opkast.

De indlede undersøgelser viste, at han havde et højt niveau af hvide blodceller - som regel et tegn på infektion - og forhøjede mængder hemoglobin, hvilket kan være et tegn på alt fra dehydrering til blodkræft.

Først da lægerne foretog en ultralydsskanning, som egentlig var for at undersøge væskeniveauerne i mandens blodkar nær maven, så de synderne.

»En rørformet … struktur, der bevægede sig på en sammenkrummende måde,« beskrev lægerne opdagelsen i rapporten, ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

Da de efterfølgende analyserede mandens afføring, fandt de æg fra spoleormen, Ascaris lumbricoides, som er en art parasitisk rundorm.

Spolormen kan blive op til 30 centimeter lang og er den mest udbredte menneskelige parasitorm, da den vurderes at findes i tarmene hos 800 millioner til 1,2 milliarder mennesker.

Ormen findes hyppigst i tropiske og subtropiske lande med ringe sanitetssystemer og dårlig adgang til hygiejniske produkter og er ifølge ScienceAlert udbredt i Indien, hvor manden er fra.

Mennesker får ormen, hvis de spiser dens usynlige æg, som kan findes i frugt og grønt dyrket i uren jord, hvor der enten er brugt menneskelort som gødning, eller hvis inficerede mennesker har afføring udenfor.

Mennesker kan også smittes, hvis de rører ved den urene jord uden at vaske hænder bagefter.

Heldigvis for manden kan ormen bekæmpes med antiparasitisk medicin, og han blev udskrevet fra hospitalet efter blot en dag, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler fra Videnskab.dk