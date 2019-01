Det er et velkendt faktum, at nazisterne under Anden Verdenskrig myrdede mere end seks millioner jøder. Men lige som man troede, at det ikke kunne blive mere barbarisk, ser nye og voldsomme oplysninger dagens lys.

En rapport anslår nu, at 1,47 millioner af de myrdede jøder døde inden for bare tre måneder.

Dermed blev 15.000 mennesker myrdet hver eneste dag i august, september og oktober 1942 under nazisternes 'Operation Reinhard', som havde til formål at udrydde jøderne i Polen.

Rapporten er udarbejdet af Lewi Stone, som er professor i matematisk biologi ved Tel Aviv universitetet i Israel.

Han har brugt dokumenter, som viser togafgange til og fra udryddelseslejrene Belzec, Sobibor og Treblinka i perioden.

Det er på baggrund af de dokumenter, at han estimerer, at 1,47 millioner jøder blev myrdet i gaskamre i løbet af de tre måneder, Operation Reinhard stod på.

»Denne undersøgelse identificerer en ekstrem fase med hyper-intensive myrderier, hvor over 1,47 millioner jøder – mere end 25 procent af de jøder, der blev dræbt i alle seks år af Anden Verdenskrig – blev myrdet af nazisterne i en bølge på tre måneder,« siger Lewi Stone, ifølge Daily Mail.

Den grusomme mordbølge er så voldsom, at det er den mest intense periode med massedrab i det 20. århundrede. Og det er ikke en nem liste at toppe.

I folkedrabet i Rwanda estimeres det, at mellem 500.000 og en million mennesker blev myrdet i løbet af 100 dage.

I de mest intense perioder af det folkedrab har det hidtil være estimeret, at de mest intense drabsbølger betød, at omkring 8.000 mennesker blev myrdet om dagen.

Det har hidtil været angivet som den mest intense mordbølge i det 20. århundrede. Men det laver Lewi Stones arbejde om på.

»Drabsfrekvensen i Operation Reinhard-perioden er cirka 83 procent højere end de almindeligt estimerede tal for Rwanda – hvilket viser, at tidligere opgørelser er baseret på ukorrekte tal,« skriver Lewi Stone.

Selvom det længe har stået klart, at millioner af jøder blev myrdet af nazisterne, har det blandt andet været svært at få indblik i omfanget af myrderierne i forbindelse med Operation Reinhard, fordi nazisterne ret effektivt udslettede dokumentation for folkemordet.

Deutsche Reichsbahn spillede dog en stor rolle i at transportere jøder til udryddelseslejrene.

Derfor har israelske forskere haft mulighed for at få overblik over, hvor mange tog – og passagerer – der kom til og fra lejrene i perioden.

I alt blev 1,7 millioner myrdet under Operation Reinhard. Langt de fleste blev gasset. Hundreder af tusinder blev skudt.

Professor Lewi Stone håber, at læringen fra Holocaust kan bidrage til at dæmme op for folkemord i dag.

»De seneste 70 år er folkemord og begivenheder med massedrab blevet ved med at forekomme,« siger Lewi Stone, og fortsætter:

»Bosnien, Rwanda, Darfur, Burundi, Syrien og Myanmar har alle oplevet omfattende mordoperationer i de sidste 25 år, hvoraf nogle måske kunne have været undgået.«

Han mener derfor, at det er vigtigt hele at skabe ny viden om fokedrab, som måske kan være med til at afværge nye.