Hvad der sker med potentielt skadelige kemikalier i hjemmet, når vi lufter ud?



Det har et forskerhold sat sig for at undersøge, og resultatet peger på, at udluftning ikke hjælper det store.



Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.



Mange af de potentielt skadelige kemikalier såsom isocyaninsyre, der ofte opstår ved madlavning og røg, sætter sig på vægge og andre overflader, så de forvinder ikke, når man åbner vinduet, indikerer studiet ifølge Gizmodo.

For at nå frem til det byggede forskere et testhjem, hvor de kunne måle niveauerne af 19 forurenende stoffer, der er udbredte indendørs.

Udenfor i den friske luft har mange af stofferne det med at fordampe, men sådan forholdt det sig ifølge det nye studie ikke indenfor, skriver Gizmodo.

»Vores studie viste, at mange af molekylerne, vi indånder indendøre, sidder i store reservoirer, som hurtigt genopfylder luften, når vi har lukket vinduerne,« siger Jonathan Abbatt, kemiprofessor ved Department of Physical and Environmental Sciences på Toronto Universitet, til Gizmodo.

Han er en af forskerne bag studiet.



Et enkelt studie er dog ikke nok til at fastslå, at udluftning slet ikke virker mod luftforurening.

»Jeg vil ikke sige, at det er nyttesløst eller skadeligt at lufte ud. Det kan bare være mindre effektivt, end vi tror, det er,« fortsætter Jonathan Abbatt.

Han fastslår desuden overfor Gizmodo, at studiet kun undersøger, hvordan kemikalierne opfører sig indendøre – ikke, om de er skadelige eller ej.

Forskerne håber, at deres studie kan øge forståelsen af, hvordan kemikalier opfører sig i vores hjem, så vi på sigt bliver klogere på, hvordan vi undgår dem.

»Generelt er det nok bedst at bruge færre rengøringsmidler og luftfriskere,« råder Jonathan Abbatt ifølge Gizmodo

