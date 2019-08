Fluer i morgenkaffen, og hvepse i håret. I fremtiden skal vi forberede os på flere insektplager.

En mild vinter efterfulgt af en rekordvarm sommer giver insekterne mulighed for at overvintre, og derfor er der risiko for en decideret insektplage i år - og de kommende år.

For i følge skadedyrsekspert hos Tanaco, et firma, der sælger produkter til skadedyrsbekæmpelse, Paul Ashton, så vil der komme flere insektplager i fremtiden:

'En generel temperaturstigning bringer ikke kun ekstremt vejr med sig,' forklarer han i en pressemeddelelse.

'Den bringer også flere forskellige insekttyper med sig, og samtidig får de gamle kendinge som fluer og hvepse markant bedre yngel forhold. Alt sammen er det med til at øge generne for os mennesker'.

Især fluer og hvepse plager danskerne, fordi begge insektarter eksempelvis spiser vores mad, når vi samles om grillbuffeten en sommeraften i haven.

Skadedyrseksperten påpeger, at der ér ting, du kan gøre, for at undgå de værste plager:

Det er for eksempel vigtigt at holde rent i køkkenet og gå ud med skraldet ofre, så der ikke er for mange fristelser for de sultne hvepse og fluer.

Ligesom man også bør undgå at have kød stående andre steder end i sit køleskab alt for længe.

Kød kan nemlig tiltrække spyfluer, som kan finde på at lægge æg i kødet.

Han påpeger også, at det kan være en god idé at sætte fluenet på vinduer og døre, så man slipper for at holde alt i sit hjem lukket i sommervarmen.

Og hvis der som spået kommer en decideret insektplage, så råder han til, at man bekæmper de irriterende dyr med skadedyrsbehandling.