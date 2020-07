Vi har hørt det før, og nu bliver det endnu engang fremhævet i et nyt studie: De menneskeskabte klimaforandringer presser isbjørnens eksistens.

Faktisk er der ganske stor risiko for, at isbjørnen er så godt som udryddet ved udgangen af århundredet - altså om 80 år. Det konkluderer ny forskning, der undersøgt 13 ud af 19 isbjørne-bestande i Arktis.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk

»Der er meget lille chance for, at isbjørne kan overleve nogen steder i verden, på nær måske i det meget høje Arktis i én lille bestand,« siger den ledende forsker bag, Peter K. Molnar, der forsker i klimaforandringer og økosystemer på University of Toronto i Canada, til The New York Times.

De stigende temperaturer vil få afsmeltningen af Arktisk til at fortsætte i sådan en grad, at det vil være meget knapt med føden til isbjørnen, lyder vurderingen:

»De har brug for havis til at få føde. Der er ikke nok føde på land til at opretholde isbjørne-populationen,« siger Peter K. Molnar til The New York Times.

Peter K. Molnar og hans kolleger har undersøgt de 13 isbjørne-bestandes energibehov for at finde ud af, hvor længe bjørnene kan overleve - og i hunnernes tilfælde; overleve og pleje sine unger - uden mad.

Samtidig har forskerne set på klimamodeller, der specifikt bruges til at forudsige, hvor mange isfrie dage, der vil være i Arktis i år 2100.

Forskerne regner altså med, at dage uden havis er lig med dage uden mad, og ser man på, hvor lang tid isbjørnen kan leve uden mad, så ser det sort ud for de hvide bjørne, når vi rammer århundredeskiftet.

Det er i tråd med den generelle forskning i isbjørne, fortæller isbjørne-forsker ved University of Alberta, Andrew Derocher, der ikke har været involveret i det nye studie.

»Ligegyldigt hvilket scenarie, man opstiller (for temperaturstigninger i Arktis, red.), er der grund til at være bekymret for bevarelsen af arten,« siger han til The New York Times.

En tidligere undersøgelse fra 2015 af en isbjørnebestand fra Beauforthavet, nord fra Alaska, har vist, at bestanden er faldet med 40 procent til små 900 bjørne i begyndelsen af dette århundrede. Men andre områder, hvor der har været mindre tab af is, er isbjørnebestandene ikke gået væsentligt tilbage, skriver New York Times.

Andrew Derocher tilføjer ifølge avisen, at studiet her ikke fortæller noget om, hvordan isbjørnebestande reagerer på vejret på den korte bane - fra år til år - og at en til to meget varme år kan gøre et voldsomt indhug antallet i en konkret isbjørnebestand.

Det vurderes, at der er omkring 25.000 isbjørne tilbage i Arktis - fra Beauforthavet i vest til Sibirien helt i øst.

Den arktiske havis vokser helt naturligt i vinterperioden og smelter over sommeren og foråret. Regionen er blevet varmere de seneste årtier, og omfanget af is om sommeren er faldet med 13 procent i årene mellem 1981 og 2010.

Nogle stemmer i klimadebatten har argumenteret for, at isbjørne tidligere har overlevet varme perioder. Men i de perioder har der formentlig været større adgang til føde, end der er i dag, forklarer forskere ifølge New York Times.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

Andre artikler på Videnskab.dk: