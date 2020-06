Et nyt studie peger på, at skyllet fra en toiletkumme kan skabe en partikelsøjle, som potentielt kan være smitsom for den næste toiletgænger.

Forskere har opdaget, at når du skyller ud i toilettet, kan det skabe en sky af aerosoler – små, luftbårne partikler, som kan nå næsten en meter op i luften.

Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Det betyder, at partikelsøjlen fra toiletskyllet kan sprede smitsomme corona-viruspartikler, som allerede er til stede i luften omkring, eller som er efterladt i et menneskes efterladenskaber.

Studiet føjer sig til den stigende evidens for, at coronavirus ikke kun kan smitte gennem luftvejsdråber, men også gennem afføring.

»Aerosolerne, der dannes ved toiletbesøg, er noget, vi på en måde har kendt til i et stykke tid, men som mange har taget for givet. Studiet tilfører evidens, som alle har brug for for bedre at kunne agere,« udtaler professor i patologi og mikrobiologi ved Univeristy og Nebraska, Joshua L. Santarpia, som ikke selv var involveret i studiet, ifølge New York Times.

En computer-simultation viser, at op mod 6.000 dråber bevæger sig ud i luften ved et toiletskyl. Det betyder, at skyllet kan sende mellem 40 og 60 procent virus-aerosoler ud i luften.

Det er utroligt svært at holde toiletter rene og sterile hele tiden – især de offentlige af slagsen. De toiletbesøgende bør ifølge studiets forfattere også være opmærksomme på højrisiko-overflader, såsom dørhåndtag.

Heldigvis er det nemt at undgå den her slags spredning af virus.

»Slå brættet ned, inden du skyller ud,« siger Ji-Xiang Wang, som forsker i væskedynamik ved Yangzhou University, og som er medforfatter af studiet.

Det er også vigtigt at vaske hænder ofte og grundigt. Især hvis du bruger delte eller offentlige toiletter, som ikke har et toiletbræt, eller som skyller ud automatisk, skriver New York Times.

Wang håber, studiet vil hjælpe til forbedringer I badeværelsesdesign, såsom øget opmærksomhed på kontaktløse sæbe- og papirdispensere og toiletter, som først skyller ud, når brættet er slået ned.

