Indimellem skal astronauterne på Den Internationale Rumstation (ISS) have nye forsyninger.

I fredags blev robot-rumfærgen Cygnus sendt mod stjernerne fyldt med hele fire ton nyt rumgear.

Heriblandt The Universal Waste Management System – et hundedyrt og kvindevenligt toilet til 145 millioner kroner.

Toilettet er stadig på test-niveau, men det kan gøre nødtørften en del hurtigere for astronauterne og dermed sikre mere tid til research på rumstationen.

Det kan på sigt være en hjælp på længere ekspeditioner, for eksempel til Månen og Mars, skriver NASA i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Du kan se, hvordan astronauterne hidtil har gået på toilettet, i en video i artiklen på Videnskab.dk.

Et eksperiment med rum-radisser kaldet Plant Habitat-02 er også at finde blandt den megen rumgear.

Indtil videre er der allerede fremstillet både salat og andre grøntsager på rumstationen, men nu kan astronauterne se frem til også at røre rum-radisser i stjernesalaten.

Eksperimentet skal undersøge, hvordan planterne gror under forskellige jord- og lysforhold og forhåbentlig optimere plantevæksten i rummet, skriver NASA.

Og så er der også sendt et kræftmedicin-eksperiment op til astronauterne.

Man håber, at dét at teste leukemi-medicin under meget lav tyngdekraft måske kan finde nye, sikrere og billigere metoder til kræftbehandling hernede på Jorden.

NASA skriver, at forskningen potentielt kan være med til at redde tusindvis af liv hvert år.

I 2018 begyndte virtuel reality-optagelser på rumstationen, der skal gøre det muligt for alle os på Jorden at opleve, hvordan livet udfolder sig på den internationale rumstation – og oven i købet også komme med, når astronauterne bevæger sig udenfor rumstationen - de berømte spacewalks.

Blandt forsyningerne findes også ekstra gear til de nye, spændende optagelser.

Billederne fra rumstationen vil blive offentliggjort som en serie dette efterår på flere forskellige platforme, skriver NASA ifølge Videnskab.dk.

