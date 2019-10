Er der liv andre steder end på vores planet? Det er nok et af de mest stillede videnskabelige spørgsmål over hele verden.

Men en tidligere NASA-medarbejder påstår, at man faktisk fandt svar på spørgsmålet for 40 år siden.

Det er Gilbert V. Levin, som var en del af NASA-forsøget tilbage i 1976, der sendte ubemandede rumfartøjer til Mars.

Han fortæller nu i en artikel i Scientific American Journal, at de eksperimenter kom med resultater, som viste tegn på liv på den røde planet.

Men som man altid gør i videnskab, så skal resultaterne dobbelttjekkes, og der kom ikke det samme resultat.

'NASA konkluderede, at eksperimentet havde fundet et stof, der efterlignede liv, men ikke liv for sig selv,' skriver Gilbert V. Levin.

De valgte at kalde testen falsk positiv og sagde, at det var en ukendt kemisk reaktion i stedet for et bevis på, at der eksisterede liv på Mars.

Og det er noget af det, der gør Gilbert V. Levin utilfreds, fordi efterfølgende har man ikke gjort nok for at få bekræftet, at der var tale om liv på den røde planet.

'Det er uforklarligt, at i løbet af de seneste 43 år siden projektet har ingen af NASA´s fartøjer, som er landet på Mars, båret et instrument, der kunne spore liv for at følge op på det spændende resultat,' skriver han.

Selvom NASA har gang i nye projekter i forhold til Mars og også har planlagt en ekspedition i 2020, så mener Gilbert V. Levin, at man burde lave et lignende projekt, som det han var en del af.

Og så skulle det være et ekspertpanel, der vurderede resultatet.

'Sådan en objektiv jury vil måske konkludere, som jeg gjorde, at vores eksperiment fandt liv,' skriver han.