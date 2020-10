Er du en af dem, der aldrig glemmer et ansigt?

Et berømt 'tilfælde' er politibetjenten Andy Pope, der mellem 2012-2017 identificerede 1.000 mistænkte ved at forbinde ‘mugshots’ med billeder fra overvågningskameraer. Det skriver Videnskab.dk.

I 2018 blev han tildelt en af de mest prestigefyldte priser i det britiske politikorps: The Chief Constable Award.

»Normalt vinder betjente, der har stået i meget farlige situationer. Hører jeg virkelig til i det her lokale? Jeg udpeger bare folk på overvågningen og skriver det ned,« sagde han til The Guardian i 2018.

Men selvom Pope ikke selv oplever det som anstrengende, så arbejder hans hjerne rigtig effektivt, når han kigger på et ansigt. Han er nemlig en såkaldt ‘supergenkender.’

»Supergenkendere er utroligt gode til at genkende ansigter. De kan kende folk, de kun har mødt i ganske kort tid mange år forinden. Og de er meget gode til at se, hvem folk er, selvom de har forandret sig,« fortæller Randi Starrfelt, der er professor MSO på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker i ansigtsgenkendelse, til Videnskab.dk.

»De kan for eksempel genkende børnebilleder af mennesker, de kun har kendt som voksne,« fortsætter hun.

Betegnelsen ‘supergenkender’ blev første gang brugt i et studie i 2009 af den amerikanske psykolog Richard Russell. I studiet havde han testet fire personer, der viste sig at være markant bedre end gennemsnittet til at genkende ansigter.

Dengang estimerede Richard Russell, at cirka to procent af befolkningen var supergenkendere.

Men fordi fænomenet er så nyt, så ved forskerne endnu ikke helt, hvad der gør de her mennesker i stand til hurtigt og effektivt at genkende ansigter og huske dem.

»Vi ved det strengt taget ikke, men det ser ud til, at de er særligt hurtige og gode til at indkode de uforanderlige dele af et ansigt. De fanger selve identiteten på meget kort tid og husker den i meget lang tid. Mange siger, de aldrig glemmer et ansigt,« siger Randi Starrfelt.

»De får ligesom fat i en eller anden essens, som vi andre ikke kan se.«

Du kan teste dine egne evner som supergengenkender i en test fra det britiske University of Greenwich

