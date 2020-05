700 millioner kilometer.

Det er afstanden fra Jorden til Jupiter. Alligevel har et observatorium på Hawaii taget et billede, hvor den fremmede planet står knivskarpt.

Der er aldrig taget et så skarpt billede af Jupiter fra Jorden. Det skriver TV 2, der har været i kontakt med Anja C. Andersen, der er astrofysiker og lektor på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

»Det, som er fantastisk, er, at det står så utrolig skarpt,« siger hun til det danske medie.

Billedet fra det amerikanske Gemini Observatory er taget med et varmefølsomt og infrarødt kamera.

Teknikken, der har fanget det klare billede af solsystemets kæmpe, er kendt som Lucky Imaging (heldige billeder, red.).

Her tager man en masse billeder i rap med et kamera med meget kort eksponeringstid. På den måde kan man fange de øjeblikke, hvor turbulens og uro fra atmosfæren ikke ødelægger et klart motiv.

Anja C. Andersen forklarer, at eksponeringstiden er kortere end lufturoen, og derfor kan man med teknikken få et billede, hvor Jupiter står helt klart.