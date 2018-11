Forskere ved, at krom er livsnødvendigt for os mennesker. De er bare ikke sikre på, hvad vi helt præcis skal bruge det til.

Krom er et essentielt mineral. Det vil sige, at mennesker død og pine skal have det for overhovedet at kunne leve.

Spørgsmålet er bare: 'Hvorfor?', og det har forskere faktisk ikke helt styr på endnu, skriver Videnskab.dk.

»Krom er et af de mere ukendte mineraler, vi skal have i vores kost,« fortæller Danmarks førende mineral- og vitaminforsker, professor mso Susanne Gjedsted Bügel fra Institut for Idræt og Ernæring ved Klinisk og Forebyggende Ernæring på Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Nogle studier har vist, at krom måske kan hjælpe mennesker med type 2-diabetes, der tidligere også blev kaldt ’gammelmandssukkersyge’.

Dog har andre studier skudt ideen ned og vist, at kosttilskud med krom til patienter med risiko for at udvikle diabetes ikke har nogen effekt på hverken insulinkoncentrationen i blodet eller insulinfølsomheden.

Det er altså meget usikkert, om krom kan have en helbredseffekt blandt diabetespatienter, men krom bliver også kædet sammen med andre sundhedseffekter.

Blandt andet proklamerer nogle helsevejledere, at kromtilskud kan lede til øget muskelmasse. Det har forskning dog ikke kunnet eftervise.

Samme helsevejledere har også truttet i trompeten for, at kosttilskud med krom kan føre til vægttab. Heller ikke det har forskningen fundet beviser for.

Et par studier har dog vist, at kosttilskud med krom muligvis kan reducere svært overvægtige kvinders trang til at spise.

Kigger vi på behovet for krom, så ligger det i den lave ende i forhold til behovet for de andre mineraler.

Faktisk skal vi kun bruge 20 til 30 mikrogram, hvilket er 3.500 gange mindre end mange af de andre mineraler.

»Vi udnytter kun cirka to procent af det krom, som vi spiser, og det tyder på, at vi ikke har mega meget brug for det. Vi skal bare have det i ganske små mængder,« siger Susanne Gjedsted Bügel.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk