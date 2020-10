Under coronapandemien flyder internettet over med misinformerende artikler om virussen.

Et nyt studie fra Cornell University i USA peger på, at den amerikanske præsident Donald Trump er i centrum for en stor del af spredningen af misinformation, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskere på Cornell University har analyseret 38 millioner artikler på engelsk i perioden fra 1. januar til 26. maj, der alle handler om corona.

Blandt disse indeholdt 3 procent – svarende til 1,1 millioner artikler – misinformation. I næsten 38 procent af artiklerne var Donald Trump brugt som kilde.

»Den største overraskelse for os var, at USA’s præsident er den klart største drivkraft for spredningen af misinformation omhandlende COVID-19. Det er bekymrende og kan have store sundhedsmæssige konsekvenser,« siger Sarah Evanega, der er direktør for Cornell Alliance for Science og hovedforfatter bag studiet, til New York Times, ifølge Videnskab.dk.

I studiet opdeler forskerne misinformation i 11 forskellige kategorier, der blandt andet tæller ‘Bill Gates’, ‘Mirakelkure’ og ‘5G’.

Især ‘mirakelkure’ fylder meget i de falske nyheder.

Mange af artiklerne omhandler Donald Trumps promovering af desinficerende midler og malariamedicin, der ifølge den amerikanske præsident kunne hjælpe i behandlingen af COVID-19.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har tidligere kaldt spredningen af misinformation for en ‘infodemi’.

