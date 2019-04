Lidt har også ret, lyder en gammel talemåde, og nu peger ny forskning på, at det også gælder, når man vil forsøge at holde sin hjerne ung og frisk.

Selv lette aktiviteter, som det at udføre huslige pligter, er tilsyneladende med til at bremse aldringen af hjernen, skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne går ikke imod vores viden om sundhedseffekten af moderate til hårde fysiske aktiviteter, siger studiets førsteforfatter Nicole Spartarno fra Boston University.

»Vi føjer blot til den viden ved at foreslå, at lettere fysiske aktiviteter også kan være vigtige, især for hjernen,« siger hun til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det internationale forskerhold, der står bag resultaterne, har analyseret data fra 2.354 voksne amerikanere, der har båret en aktivitets-tracker i mindst 3 dage samt fået deres hjerner skannet.

Ved hjælp af skanningerne har forskerne udregnet størrelsen på forsøgsdeltagernes hjerner.

Hjernens størrelse hænger nemlig sammen med ens aldring, mener man:

Omkring 0,2 procent af hjernens volumen forsvinder årligt, efter man er fyldt 60.

Forskerne har taget højde for faktorer som køn, rygning og alder og fundet, at:

Hver ekstra time med let fysisk aktivitet om dagen hang sammen med 0,22 procent større hjerne

De, der gik mindst 10.000 skridt om dagen, havde 0,35 procent større hjerne end dem, der i gennemsnit gik færre end 5.000 skridt om dagen

Det sidste svarer til en forskel på 1,75 års aldring af hjernen.

Resultaterne peger også på, at moderat til hård fysisk aktivitet hænger sammen med større hjerne. Forskerne kan dog ikke afvise, at det skyldes, at de, der dyrker moderate og hårde aktiviteter, også dyrker flere lette aktiviteter.

