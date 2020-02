Er det helt tilfældigt, når alle søskende i en flok kun består af enten piger eller drenge - også når dette gælder flere generationer af samme familie?

Ja, peger et nyt studie på, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet er det største af sin slags og udfordrer hidtil herskende teorier om, at det er arveligt at få mange børn af udelukkende drenge eller piger indenfor samme familie.

»De fleste teorier (indtil nu, red.) handler om mandens sæd, men der er endnu ingen, der har givet et ordentlig bud på de biologiske mekanismer, som skulle være årsag til en tendens til at få flere drenge eller piger,« udtaler Brendan Zietsch, som er ph.d. i psykologi ved The University of Queensland i Australien og medforfatter til det nye studie, til the Guardian.

Teorien om arvelighed af køn stammer fra dyreverdenen, hvor eksempelvis hvepse har et tydeligt kønsbias i deres afkom.

Men denne teori gælder ifølge det nye studie altså ikke mennesker, skriver The Guardian.

»For at være ærlig er det en smule overraskende, siger en anden af forskerne bag resultatet, ph.d. i statistik Ralf Kuja-Halkola fra Karolinksa Institute i Sverige, til The Guardian.

Han tilføjer, at næsten alle andre komplekse træk i mennesker har en grad af arvelighed.

Studiet, som er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, har undersøgt samtlige af vores svenske naboer, som er født i 1932 eller senere.

Konklusionen bygger på statistiske analyser af svenskernes børn, niecer og nevøer – over 6,7 millioner mennesker i alt.

»Forfatterne (til studiet, red.) viser her, at der ikke er en flig af arvelighed forbundet med kønsforhold, i de datasæt de har undersøgt – og det ser ud til at være et solidt resultat,« siger Ben Sheldon, som er professor adfærd og biologi ved University of Oxford og ikke selv involveret i det nye studie, til The Guardian.

