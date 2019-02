Der er dårligt nyt til midaldrende kvinder, der er glade for light- eller zero-sodavand.

Hvis man er kvinde, over 50 år og drikker to eller flere kunstigt sødede sodavand hver dag, øger man risikoen for slagtilfælde og hjerteanfald samt tidlig død. Det viser et nyt studie fra de to velsansete amerikanske videnskabelige selskaber American Heart Association og American Stroke Association.

Risikoen er højest for kvinder, der ikke tidligere har haft hjerteproblemer eller sukkersyge og kvinder, som er overvægtige og/eller afro-amerikanske.

Tidligere studier har peget på en sammenhæng mellem læskedrikke med kunstigt sødestof og slagtilfælde, demens, type 2-sukkersyge, fedme og metabolsk syndrom, der kan føre til hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge.

»Der er nu et andet bekræftende studie, der viser en sammenhæng mellem kunstigt sødede sodavand og risiko for kar-sygdomme. Vi kan ikke påvise årsagerne, men det er bemærkelsesværdigt,« siger Ralph Sacco, der er formand for det amerikanske neurologiske selskab, American Academy of Neurology, til CNN.

I studiet, som lektor i klinisk epidemologi ved Albert Einstein College of Medicine i New York, Yasmin Mossavar-Rahmani, har stået i spidsen for, deltog mere end 80.000 kivnder, der har overstået overgangsalderen. De er blevet spurgt, hvor tit, de har drukket en dåse cola light i løbet af de seneste tre måneder.

Efterfølgende har forskerne fulgt op på kvindernes helbredstilstand gennem knap 12 år. Forskerne har haft særligt fokus på iskæmiske hjertesygdomme; sygdomme, som skyldes forsnævringer af blodårerne.

Efter at korrigere for livsstilsfaktorer, fandt forskerne, at kvinder, der drikker to eller flere dåser cola om dagen, har 31 procent større risiko for at få slagtilfælde, 29 procent større risiko for at få hjertesygdomme og 16 procent større risiko for at dø generelt sammenlignet med kvinder, der kun drak kunstigt sødede læskedrikke en gang om ugen eller som slet ikke drak dem.

Kvinder, der har overstået overgangsalderen, har forøget risiko for kar-sygdomme, fordi de mangler naturlige hormoners beskyttende effekt.

Det forklarer dog næppe sammenhængen alene.

Men, hvorvidt det så er sødestofferne i sodavandene eller noget helt andet, der ligger bag den forhøjede risiko, kan forskerne endnu ikke sige noget om, men det at studiet ikke er det første, der når en lignende konklusion, gør det interessant, mener formanden for det amerikanske neurologiske selskab.

»Det betyder, at man stiller spørgsmålstegn. Man begynder da at føle, at sammenhængen er reel,« siger Ralph Sacco.