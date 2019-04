Ny forskning bruger genetikken til at vurdere, om lidt alkohol er godt eller skidt

Forskningen er ikke helt entydig: Selvom mange studier tyder på, at 1-2 genstande om dagen sænker din risiko for blodpropper og slagtilfælde, kan forskerne ikke være sikre på, at det faktisk er alkoholen, der gavner.

Og for at føje spot til skade er et stort studie netop udkommet i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift The Lancet, hvor forskerne ikke kan finde den gavnlige effekt. Det skriver Videnskab.dk.

»Det lander i bunken, som taler imod, at der skulle være en gavnlig effekt. Det er et flot og stort studie med en interessant metode, men jeg er ikke helt overbevist om, at det endeligt skulle vise, der ikke er en gavnlig effekt,« siger Janne Tolstrup, der er professor på Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.

Det er ikke hevet ud af den blå luft, når studier tidligere er nået frem til, at lidt alkohol om dagen muligvis har en gavnlig effekt.

Tidligere befolkningsundersøgelser har peget på, at personer, der slet ikke drikker alkohol, og de personer, der drikker meget alkohol, har en forhøjet risiko for blodpropper.

De personer, der har et moderat alkoholforbrug, har til gengæld en lavere risiko i studierne.

»Problemet er bare, at man ikke har påvist, at det skyldes alkoholen. Det kan i teorien lige så vel være, at de personer, der ikke drikker, er mere syge af andre årsager,« siger Janne Tolstrup.

Ud af i alt 500.000 mennesker, har forskerne i det nye studie fundet frem til cirka 160.000 personer, der har én af to genvariationer, som gør dem mindre tilbøjelige til at drikke.

Overordnet set fandt forskerne i det nye studie, at ud af i alt 500.000 personer, var risikoen for blodpropper og slagtilfælde lavest hos dem, der drak 1-2 genstande om ugen.

Men blandt de mennesker, der fra genetikkens side var mindre tilbøjelige til at drikke, fandt forskerne i stedet, at de, der drak mindst, havde den laveste risiko.

Studiet konkluderer, at fire genstande alkohol om dagen tilsyneladende øger risikoen for slagtilfælde med 35 procent, og for hver fjerde ekstra genstand øges risikoen med yderligere 35 procent.

Janne Tolstrup er dog ikke helt overbevist endnu. Selvom der i det nye studie var lavest risiko for de personer, der ikke drak, findes der som sagt også studier, som viser andre resultater.

For at vi kan være helt sikre, er vi ifølge Janne Tolstrup nødt til at lave et meget stort og dyrt lodtrækningsforsøg, der over flere år får én gruppe til at drikke 1-2 genstande om dagen, mens den anden ingenting må drikke.

»Der var faktisk gang et sådant forsøg, men det blev desværre lukket sidste sommer, da hovedforskeren bag viste sig at have for tætte bånd til alkoholindustrien. Men det er den slags studier, der skal til, før vi kan sige noget om årsagssammenhængen,« siger hun.

Indtil da lyder den danske forskers vurdering, at vi ikke kan sige, om det er sundest at drikke 1-2 genstande om dagen eller helt lade være.