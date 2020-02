Temperaturstigninger verden over ser nu ud til at have store konsekvenser for bestanden af humlebier. Det skriver den amerikanske radiostation NPR ifølge Videnskab.dk.

Særligt i Nordamerika står det slemt til, og bestanden daler drastisk, skriver npr.org på baggrund af et nyt studie.

Forskerne har undersøgt en halv million optegnelser, der kortlægger, hvor humlebierne er blevet opdaget siden 1901, på tværs af 66 forskellige arter.

Ifølge National Geographic viser undersøgelsen, at chancen for at løbe ind i en humlebi i Nordamerika kun er halvt så stor, som den var i 1974.

Særligt i Mexico er humlebiernes situation kritisk. Et land, der tidligere har været et paradis for de flyvende væsener.

Grunden til, at humlebierne ikke på samme måde trives, skal findes i de ekstreme temperaturer.

Store – og længerevarende – hedebølger kan nemlig stresse både bierne og de blomster, som bierne lever af.

»Det er de ekstreme hedebølger i løbet af året, der presser bierne til et punkt, som de aldrig før har skullet håndtere,« forklarer Peter Soroye til npr.org ifølge Videnskab.dk.

Han er hovedforfatter på studiet og forsker på University of Ottawa i Canada.

Peter Soroye uddyber, at bierne simpelthen ikke kan nå at kolonisere sig i nye regioner, med samme hast som de forsvinder i de nuværende regioner.

De nye opdagelser er »foruroligende,« siger professor i økologi Rebecca Irwin fra North Carolina State University til npr.org ifølge Videnskab.dk.

Særligt fordi mange afgrøder er afhængige af insekter, herunder humlebier, til at bestøve dem, således at der kan dannes eksempelvis tomater og blåbær.

Rebecca Irwin kalder på handling, såfremt vi ikke skal ende med at miste en vigtig brik i økosystemet.

Ifølge forskeren er humlebierne nogle af de bedste til at bestøve planter, fordi de er større end andre slags bier.

Og der er faktisk ting, man selv kan gøre for at hjælpe bierne, fortæller Rebecca Irwin til npr.org ifølge Videnskab.dk.

Hvis man har en have, er det eksempelvis en god idé at fylde den med planter, som bierne kan besøge og have en fest med.

