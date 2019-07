Mange har nok oplevet at inhalere røgen fra en andens cigaret, alene fordi man har befundet sig i nærheden af den andens røg.

Det kaldes passiv rygning, og det kan have konsekvenser for helbredet.

Nu bringer et nyt amerikansk studie ’passiv druk’ i spil, som et overset folkesundhedsproblem.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det skal forstås sådan, at en persons alkoholindtag, modsat rygningen, selvfølgelig ikke havner i de tilstedeværendes blodbaner.

Til gengæld kan alkoholindtaget føre til, at andre påføres skade ved eksempelvis trusler, chikane, fysisk vold og spirituskørsel, eller det kan føre til problemer i familien.

Forskerne bag studiet har anvendt data fra US national survey fra 2015 og fundet, at 1 ud af 5 voksne amerikanere hvert år skades som følge af en andens alkoholindtag.

Det svarer til 53 millioner mennesker årligt.

I telefoninterviews med 8.750 voksne fandt man desuden, at de, der næsten ikke drak selv, stadig havde en fordobblet risiko for at opleve chikane, trusler eller kørselsrelateret skade fra en andens druk.

Forskerne fandt også, at:

Unge mennesker under 25 oftere var ofre for passiv druk end udøvere af den.

21 procent kvinder og 23 procent mænd sagde, at de var blevet udsat for skade på grund af en andens alkoholdindtag.

For mænd blev skaden oftest påført af fremmede og bestod i ødelagt ejendom, hærværk eller vold.

For kvinder blev skaden oftest påført af et familiemedlem og bestod i økonomiske problemer eller problemer i hjemmet.

Når forskerne således sammenligner forskellige substansers indvirkning på både bruger og på andre (altså, passiv brug), skiller alkohol sig, ifølge studiet, ud som den substans, der tilfører andre allerstørst skade.

Andre artikler på Videnskab.dk