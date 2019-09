En asteroide større end nogle af de største bygninger på jorden, vil flyve forbi planeten natten til søndag.

Asteroiden med det mundrette navn '2000 QW7' måler mellem 290 og 650 meter i diameter.

Til sammenligning måler Burj Khalifa, der står i Dubai, hele 828 meter i højden.

Asteroiden forventes at passere jorden klokken 01:54 dansk tid søndag, skriver CNN.

Selvom NASA holder øje med asteroiden, har astronomer allerede været ude at sige, at den ikke burde udgøre en trussel mod jorden.

Tilbage i juni måned viste en række astronomer fra University of Hawaii, at teleskoper kunne spotte asteroider så lang tid i forvejen, at folk på jorden ville kunne nå at fjerne sig, såfremt den skulle ramme planeten.

22. juni spottede astronomerne en lille asteroide, inden den ramte jordens atmosfære. Den målte knap fire meter i diameter og var godt 500.000 kilometer fra jorden.

Sandsynligheden for en kollision mellem asteroiden og jorden blev vurderet til at være en to’er på en skala fra nul og fire, hvor jo højere tallet er, jo større er sandsynligheden for en kollision. Der er dermed en god chance for, at astronomerne får ret, når de spår, at '2000 QW7' ikke udgør en trussel for jorden.