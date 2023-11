Fredag den 17. november skete det for første gang nogensinde.

Dagen efter skete det igen, og det får nu en ekspert til at kalde udviklingen for 'en ubehagelig påmindelse'.

De to novemberdage udmærkede sig ved, at den globale gennemsnitstemperatur for første gang nogensinde blev målt til at være mere end to grader højere end det førindustrielle niveau, skriver Dagbladet.

Nærmere bestemt var temperaturen ifølge den europæiske klimatjeneste Copernicus henholdsvis 2,07 og 2,06 grader over det førindustrielle niveau.

»Det er første gang, vi ser tal, som er så høje, og det er en ubehagelig påmindelse om, hvor hurtigt den globale opvarmning går for tiden,« siger klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset, til Dagbladet.

At holde temperaturstigningen på to grader har fyldt en del i klimadebatten.

Det skyldes, at EU i 1996 lagde sig fast på, at den globale opvarmning skal begrænses, så temperaturstigningerne holdes på under to grader over det førindustrielle niveau.

Bjørn Samset understreger imidlertid overfor Dagbladet, at der var tale om et øjebliksbillede den 17. og 18. november – og ikke en permanent tilstand.

Selvom 2023 sandsynligvis bliver det varmeste år, der nogensinde er registreret, nærmer vi os 'kun' en temperaturstigning på 1,5 grader i forhold til det førindustrielle niveau set over hele året.

På sigt kan grænsen på de to grader dog stå for fald.

Selv hvis alle lande overholder sine klimaløfter, kan den globale opvarmning ifølge en ny FN-rapport blive på hele 2,9 grader.