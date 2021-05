Et enormt isbjerg har revet sig løs fra Antarktis.

Ja, faktisk verdens største.

Med sine omkring 170 kilometer i længden og 25 kilometer i bredden er isbjerget faktisk større end den spanske ferieø Mallorca.

Og omkring 30 procent større end Fyn.

Det enorme stykke is rev sig løs onsdag fra den vestlige side af Rønnes ishylde i Weddellhavet.

Det oplyser Den Europæiske Rumorganisation, ESA.

A-76, som isbjerget uromantisk er døbt, overtager pladsen som verdens største isbjerg fra det ligeledes uromantisk døbte A-23A, der flyder omkring i samme hav.

A-23A er cirka 500 kvadratkilometer mindre.

New giant #iceberg breaking away from the Ronne Ice Shelf 13-05-2021 roughly 160 km x 25 km satellite image from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/LmacupcuUW — Keith Makinson (@KeithMakinson1) May 13, 2021

Sidder du nu og frygter for, om verdenshavene nu stiger, i takt med at isbjerget smelter, og at dette er det seneste eksempel på klimakrisen, kan du dog godt ånde lettet op:

Det er det ikke et udtryk for, skriver Reuters.

Det er derimod helt naturligt, at isbjerge brækker sig løs fra Antarktis fra tid til anden.

Og når det smelter, kommer vandstanden ikke til at stige, da isbjerget i forvejen var del af en flydende ishylde.

Som CNN skriver, er det helt som at drikke et læskende glas et-eller-andet med isterninger i. De smeltende isterninger får jo heller ikke den totale mængde væske i din sangría til at stige.

Desværre.