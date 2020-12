Orkidéer er nogle af de smukkeste blomster på Jorden.

Men for én nyopdaget art er det bestemt ikke tilfældet. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Gastrodia agnicellus har ellers fået det nuttede navn ’lille lam’ efter dens lodne rødder, men den ligner mest en rådden mund.

Planten blev fundet tidligere på året under en bunke blade i Madagaskar. Den har selv ingen blade og er afhængig af en svamp for at lave fotosyntese.

Indimellem stikker den sin grimme ’mund’ op til overfladen for at friste med en frugt og sprede sine frø.

»Jeg er sikker på, dens mor synes, den er helt vidunderlig,« siger Johan Hermans fra Royal Botanic Garden, England, der fandt orkideen, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Han havde regnet med, at planten ville stinke af råddent kød, som grimme planter ofte gør for at tiltrække insekter til at bestøve dem, men »den havde faktisk en ret frisk citrus-agtig lugt.«

Selvom blomsten lige er opdaget, befinder den sig allerede på en liste af truede arter. Den gror i et område, der forandres af landbrug og skovbrande.

