Der er skabt fornyet håb for monark-sommerfuglen, som ellers var svundet ind til det hidtil laveste antal nogensinde, som overvintrede i Californien sidste vinter.

I år er antallet af insekter tilbage på noget nær det, der er normalen fra de seneste år. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ved den årlige optælling sidste år blev der kun fundet omkring 2.000 sommerfugle, som overvintrede. Det var et massivt fald fra de titusinder, der blev fundet de tidligere år.

Tilbage i 1980erne var der tale om millioner af sommerfugle, som overvintrede i træerne fra det nordlige Californien og til Baja California i Mexico. Siden da er antallet faldet med mere end 99 procent.

En monark-sommerfugl (en hun) fotograferet over en sø i Mexico i 2020. Foto: ENRIQUE CASTRO

Monark-sommerfuglen lever i Nordamerika og Mexico, men den kan flyve langt. Faktisk omkring 3.000 kilometer, og den er fundet så langt væk som New Zealand, Australien og Europa.

Monark-sommerfuglen kan ikke tåle frost, og derfor flyver den sydpå til varmere områder om vinteren.

De nyeste optællinger fra de frivillige entusiaster viser, at der nu er over 50.000 monarker i deres overvintringssteder.

De vestlige monark-sommerfugle drager sydpå fra områder langs Stillehavskysten til Californien hver vinter. De vender tilbage til det samme sted og endda til det samme træ, hvor de holder sig tæt sammen for at holde varmen.

Her flyver monark-sommerfugle fra et træ, der er fyldt med sommerfugle i foråret 2021. Foto: Enrique Granados

De ankommer normalt til Californien i begyndelsen af november, og de flyver nordpå igen, når varmen kommer tilbage i marts måned.

Et af de mest kendte overvintringssteder er Monarch Grove Sanctuary. Det er et sted, der er ejet af byen Pacific Grove, og stedet fik overhovedet ikke nogle sommerfugle at se i sidste vinter

Byen har arbejdet i årevis for at afhjælpe det svindende antal monark-sommerfugle. Byen er også kendt som 'Sommerfuglebyen, USA' og den fejrer den orange og sorte sommerfugl med en parade hver oktober måned.

Hvis man rører en monark i byen, venter der en bøde på næsten syv tusinde kroner!

En masse monark-sommerfugle sidder på træet i Mexico i november 2015. Foto: OMAR TORRES

I år er omkring 14.000 monarker landet i cyprestræerne i området. Det har skabt håb blandt de frivillige sommerfugleentusiaster. De håber alle på, at monark-sommerfuglen kan vende tilbage for alvor.

Den vestlige monark-sommerfugl er gået tilbage med mere end 99 procent fra de millioner, der overvintrede i Californien i 1980erne. Nybyggeri og brugen af pesticider får det meste af skylden.

Også klimaforandringer har haft en effekt.

Monark-sommerfuglen har ingen statslige foranstaltninger, der kan forhindre dens områder mod at blive ødelagt.