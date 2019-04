Arkæologer har brugt en sjælden kilde til at give et friskt perspektiv på gamle mysterier fra Mellemøsten. De har nemlig brugt billeder fra et afklassificeret spionfly fra Den kolde krig.

Det er to unge arkæologer, som har været særligt opmærksomme. Gennem deres søgen har de opdaget en guldmine af arkæologiske beviser, skriver Newsweek.

De har brugt timer på at kigge hidtil gemte billeder og lydoptagelser igennem fra Den kolde krig.

Emily Hammer og Jason Ur fra Pennsylvania Universitet og Harvard har søgt gennem et stort arkiv af billeder taget af spionflyet U2, som tilhørte USA under Den kolde krig og fløj henover Europa, Mellemøsten og det central Østasien.

Her ses et af de omtalte U2 fly fra USA's flyvevåben. Foto: EPA Vis mere Her ses et af de omtalte U2 fly fra USA's flyvevåben. Foto: EPA

I 1950’erne og ti år frem beordrede USA at deres U2-fly skulle flyve bag jerntæppet ved Sovjetunionen samt henover andre interessante fremmede nationer for at optage informationer, som kunne være nyttige i krigen, men flyene fangede altså flere informationer.

Da de var på vingerne, fangede de også billeder og lyd mellem deres missioner.

Billederne har givet arkæologer mulighed for at se motiver fra luften, som i dag ikke længere er synlige via satellitter.

Ifølge en pressemeddelelse fra Universitet i Pennsylvania, så har arkæolog-parret, via de deklassificerede billeder, opdaget stenvægs-strukturer, der kan dateres 5000-8000 år tilbage, som man brugte til at fange gazeller og andre dyr med. Men det er ikke det eneste.

De opdagede også andre historiske og arkæologiske fund, såsom pre-historiske jagt-fælder, 3.000 år gamle vandingskanaler og 60 år gamle mark-landsbyer, som ikke længere er synlige i dag.

»Billederne giver et fascinerede kig på mellemøsten for flere årtier siden, som viser for eksempel Aleppo inden de massive ødelæggelser forårsaget af den civile krig,« siger Emily Hammer og fortsætter:

»Det er godt, at disse billeder og nutidens online ressourcer tillader andre forskere at identificere og få adgang til U2-billederne for første gang,« siger hun til Newsweek.

Processen med at undersøge og kategorisere alle billederne har været tidskrævende og til tider kedelig, men teamet fra USA holdt sig kørende ved tanken om at lave nye opdagelser. De fik også ny viden om, hvordan at man levede for årtier siden i Mellemøsten.

Nu ved man gennem billederne, at det var vandingssystemet, som gav de syriske royale deres kapital, der gjorde det muligt at bygge et landbrug med overskud og samtidig sørge for vand til landets landsbyer årtier tilbage.