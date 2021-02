En strøm af ild, der skærer sig gennem skoven i den australske delstat Queensland.

Det var billedet, som fangede flest menneskers opmærksomhed og vandt publikumsprisen ved den 56. Wildlife Photographer of the Year-konkurrence.

Det skriver Videnskab.dk.

Fotografen er australske Robert Irwin, søn af den TV-kendte ‘krokodillejæger’ Steve Irwin, som døde i 2006.

Sammen med sin familie driver han et dyrereservat og en zoologisk have, som skovbranden i billedet lå tæt op ad.

Selvom branden i billedet ikke endte med at løbe løbsk, er skovbrande en af de største trusler mod naturen i Australien. Klimaforandringerne bevirker flere ekstreme varme- og tørkeperioder, som øger risikoen for skovbrande i landet.

Skovbrandene, som hærgede dele af Australien fra 2019-2020, var ifølge WWF Verdensnaturfonden en af de værste dyrelivskatastrofer i nyere tid.

Det vurderes, at over tre milliarder dyr enten døde eller på anden vis blev påvirket under brandene, som dækkede et område over fire gange så stort som Danmark. Det skriver Videnskab.dk.

Formålet med Wildlife Photographer of the Year er at sætte fokus på dyrenes og naturens forhold, gennem humor, empati og fascination. Konkurrencen afholdes af britiske Museum of Natural History og har årligt tusindvis af deltagere.

Under normale omstændigheder ville man kunne se de flotte og dramatiske billeder udstillet på Statens Naturhistoriske Museum, som desværre fortsat er lukket på grund af coronavirussen.

Indtil videre må man nøjes med at se billederne på computerskærmen hjemmefra. Du kan se et par af de andre publikumsfavoritter nedenunder og endnu flere i artiklen på Videnskab.dk

Det sidste farvel. En dyrepasser i Kenya trøster en døende Sudan, den sidste levende han af arten nordlige hvide næsehorn. Blandt publikums favoritter. Foto: Ami Vitale, USA